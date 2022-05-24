وزير المالية السعودي: ماضون في تنويع مصادر الدخل

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة العربية السعودية ماضية في تنويع مصادر الدخل، معلنا في جلسة حوارية بمنتدي "دافوس" العالمي -حسبما أفادت قناة (الإخبارية السعودية)- عن اكتمال الربط مع "يورو كلير" مزود خدمات ما بعد التداول بالسوق المالية السعودية من خلال شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، وأن "هذا الربط سيفتح المجال الكبير للسوق المحلي، ونحن ما زلنا نطور الديون وسوق الاستثمار".

وشاركت المملكة العربية السعودية بوفد رفيع المستوى في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي 2022، والتي تعقد في مدينة دافوس السويسرية تحت عنوان "التاريخ عند نقطة تحول: السياسات الحكومية واستراتيجيات الأعمال".

ويترأس وفد المملكة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ويضم الوفد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومساعد وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود.