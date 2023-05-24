نجحت البورصة المصرية اليوم الأربعاء، في تجاوز مستوى 17 ألف نقطة، بعد مكاسب ملحوظة بلغت نحو 1.8% لمؤشرها الرئيسي إي جي أكس 30، والذي وصل إلى مستوى 17091 نقطة.

وأغلق المؤشر الرئيسي أمس على استقرار تقريبا، بميل نحو اللون الأخضر مكاسب محدودة بنسبة 0.14%، ووصل إلى مستوى 16788نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد أغلق على هبوط أمس الأول، بعد ارتفاع يوم الأحد، في أعقاب 4 جلسات من الخسائر الأسبوع الماضي، أفقدته أكثر من 3%.

وقال أحد بنوك الاستثمار: "يقف مستوى المقاومة الأول عند 17100 نقطة، ويليه مستوى 17500 نقطة، أما في حالة كسر 16600 نقطة لأسفل، سيتمهد الطريق إلى مستوى 16300 نقطة".

بينما توقع بنك الاستثمار آخر، أن كسر 16000 نقطة لأسفل ستنزل بالمؤشر حتى 16200 نقطة، وقد يستكمل الهبوط حتى 15500 نقطة.

ويرى البنك أن تخبط البورصة وتذبذبها بين الصعود والهبوط الحاد سيستمر حتى نهاية السنة المالية الحالية، في آخر شهر يونيو المقبل.