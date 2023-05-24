فيلم الصف الأخير يحقق 107 آلاف جنيه في أول أسبوع عرض

حقق فيلم "الصف الأخير" أمس 12 ألف جنيه، ليحتل المركز السادس بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر، ويصل إجمالي ما حققه في أول أسبوع عرض إلى 107 آلاف جنيه فقط.



الفيلم قصة وسيناريو وإخراج شريف محسن، بمشاركة مي زيادي، وعلاء حسن، الذي كتب الحوار أيضا، ويقوم فيه بدور البطولة الفنانين بيومي فؤاد، وتيام قمر، وياسر الطوبجي، ومحمد عبد العظيم، وأمجد عابد، ونورا عبد الرحمن.



وتدور أحداث الفيلم، حول تعرض "تيام" للسرقة أثناء سفره لعرض رواية مع فرقته المسرحية، ويقابل بيومى فؤاد الذى يتورط معه فى العديد من المشاكل، وذلك بهدف استرجاع أمواله المسروقة.