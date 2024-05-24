- الرئيس الروسي: البلدان الأفريقية حققت نجاحا معترفا به في المجالين الاقتصادي والاجتماعي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، على أن روسيا تولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات مع الشركاء الأفارقة، مع الرغبة في بناء نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب قائم على المساواة الحقيقية وسيادة القانون الدولي الخالي من أي شكل من أشكال التمييز والٳملاءات.

وقال بوتين، في برقية الى رؤساء الدول وحكومات البلدان الأفريقية بمناسبة يوم أفريقيا، ٳن عقد القمة الروسية الأفريقية الثانية في سانت بطرسبورغ في العام الماضي خلق بلا شك الظروف اللازمة لزيادة التعاون المثمر و المنفعة المتبادلة في ٳتجاهات مختلفة.

وتابع: متأكد من أن التنفيذ المتسق للخطط والٳتفاقات التي تم التوصل اليها نتيجة لهذا الٳجتماع الهام متعدد الأطراف يلبي مصالحنا المشتركة ويأتي في ٳطار ضمان الٳستقرار والأمن في القارة الأفريقية.

وقال الرئيس الروسي إن يوم أفريقيا يعد عطلة ترمز إلى انتصار شعوب القارة الأفريقية على الاستعمار ورغبتهم في الحرية والسلام والٳزدهار.

وأشار بوتين إلى أن البلدان الأفريقية حققت نجاحا معترفا به عموما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي٬ وتلعب دورا متزايد الأهمية في حل القضايا الراهنة المطروحة على جدول الأعمال الدولي.

ومضى بوتين قائلاً: في ٳطار الاتحاد الأفريقي وكذلك عدد من الهياكل دون الاقليمية٬ يتوسع التفاعل البناء ويتم تشكيل آليات الٳستجابة الجماعية للصراعات المحلية وحالات الأزمات، وتتقدم عمليات التكامل بٳستمرار.