سفير فلسطين بالأمم المتحدة يرحب بقرارات محكمة العدل الدولية ويطالب إسرائيل بالامتثال

رحب السفير رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، بقرارات محكمة العدل الدولية، بإصدار تدابير احترازية تطالب إسرائيل بوقف عملياتها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وشدد خلال كلمة أمام وفد جامعة الدول العربية على هامش اجتماع مجلس الأمن، مساء الجمعة، على ضرورة التزام إسرائيل بهذه القرارات ووقف إطلاق النار؛ من أجل إنقاذ حياة المدنيين في غزة وتوفير كل مستلزمات الحياة للشعب الفلسطيني بالحجم الكافي والسرعة المطلوبة.

وأشار إلى أن «هناك قرارات احترازية للمحكمة طالبت بوقف جميع العمليات العسكرية في كل أرجاء قطاع غزة»، بالإضافة إلى وفتح معبر رفح، وإدخال المساعدات الإنسانية، ومنع التهجير القسري، مؤكدا انضمام فلسطين لمطالبات المحكمة بضرورة امتثال «إسرائيل» لقراراتها الملزمة بوقف جريمة الإبادة الجماعية.

ووجه «منصور» الشكر لدولة جنوب إفريقيا والدول التي دعمت طلبها بإصدار المزيد من القرارات الاحترازية لحماية الفلسطينيين من حرب الإبادة الجماعية، مشيرا إلى أن وقف العدوان الإسرائيلي كان على رأس أولويات المجموعة العربية في الأمم المتحدة على مدار الـ 8 أشهر الأخيرة.

واختتم مشددًا أنه «ليس أمام إسرائيل سوى أن تلتزم بتنفيذ جميع القرارات التي فرضتها عليها محكمة العدل الدولية».

وقررت محكمة العدل الدولية في جلستها المنعقدة في لاهاي، الجمعة، أن «على إسرائيل وقف عملياتها أو أي أعمال أخرى في مدينة رفح جنوب قطاع غزة»، إلى جانب «فتح معبر رفح لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية».

كما قررت المحكمة، أن على إسرائيل أن تقدم لها تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها، خلال شهر من تاريخ صدور القرار.