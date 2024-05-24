صدر اتهام ضد 4 رجال، من بينهم شرطي، في جلسات منفصلة بمحكمة في ماليزيا اليوم الجمعة في قضية تتعلق بعصابة سرقت رجلين من بنجلاديش قبل أسبوعين، حسبما ذكرت صحيفة " نيوستريتس تايمز " الماليزية اليوم الجمعة.

ودفع نوريزام أمبياه 34 عاما، وهو صف ضابط برتبة عريف ببراءته من التهمة في المحكمة.

وتم اتهامه هو وشخص آخر ما زال فارا بسرقة مجوهرات من رجل يدعى عارف حسين بينها سلاسل وأساور تصل قيمتها إلى 264 ألف رينجيت وأموال نقدية بقيمة 4202رينجيت وهاتف محمول، وكذلك سرقة أغراض أخرى، من بينها مجوهرات قيمتها 231 ألف رينجيت وستة هواتف محمولة و 3600 رينجيت نقدا من شاكل أحمد وهو أيضا من بنجلاديش.

وذكرت تقارير أن حادث السرقة وقع في ساحة انتظار سيارات أمام مركز تسوق في شارع جالان مونشي عبد الله في 11 مايو.