وزراء إسرائيليون يرفضون قرار محكمة العدل وأحدهم يطالب باحتلال رفح

أعرب وزراء إسرائيليون عن رفضهم الشديد، الجمعة، لقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب تل أبيب بوقف عملياتها العسكرية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما طالب أحدهم بأن يكون "احتلال رفح" هو الرد على قرار المحكمة.

وقال مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في بيان، إن الأخير بدأ مشاورات وزارية عبر الهاتف لبحث الرد الإسرائيلي على قرار المحكمة.

فيما أعرب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن رفضه لقرار المحكمة التي وصفها بأنها "معادية للسامية".

وقال عبر منصة إكس، إن الرد على قرار المحكمة "يجب أن يكون له إجابة واحدة فقط وهو احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري والهزيمة الكاملة لحماس حتى يتم تحقيق النصر الكامل في الحرب"، على حد زعمه، بحسب وكالة الأناضول التركية.