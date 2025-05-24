محافظ قنا يكرم الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير

كرم الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، الطالب أحمد توفيق محمد توفيق، بالصف الأول الإعدادي بمدرسة سيدي عبدالرحيم الإعدادية بنين، وشقيقته الطالبة هبة توفيق محمد توفيق، بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة نجع السيد الابتدائية المشتركة؛ لفوزهما بجائزة الدولة للمبدع الصغير، التي تُقام برعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، في مجال الابتكارات العلمية للفئة العمرية الأولى.

وجاء التكريم، خلال احتفالية أُقيمت بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة، بحضور هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وأعرب محافظ قنا، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعد مصدر إشعاع علمي وفكري لأبناء قنا، مشيدا بالمستوى المتميز الذي أظهره الشقيقان في مجال الابتكار العلمي.

وثمن المحافظ، الدور البارز للأسرة والمدرسة في اكتشاف ورعاية وتنمية هذه المواهب الواعدة.

وفي ختام اللقاء، أكد المحافظ، أن محافظة قنا مستمرة في دعم ورعاية الموهوبين والمبتكرين في شتى المجالات باعتبارهم الثروة الحقيقية للمستقبل، مشيرًا إلى أن تكريمهم يُعد استثمارًا وطنيًا يرسّخ ثقافة التميز والإبداع في المجتمع.