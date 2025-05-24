«التمهل» مفتاح الأهلي لحل أزمة مارسيل كولر

استقرت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على إدارة ملف أزمة فسخ التعاقد مع مارسيل كولر، المدير الفني السابق للفريق الأول بتمهل، في ظل مطالبته بالحصول على مبلغ مالي كبير.

وقررت إدارة الأهلي تأجيل حسم ملف فسخ التعاقد مع مارسيل كولر، الذي يطالب وكيل أعماله بالحصول على باقي قيمة عقده، أي الموسم القادم بالكامل بالإضافة للشهرين المتبقين من الموسم الجاري، وهو ما يعني المطالبة بالحصول على أكثر من 3 مليون دولار.

وقامت إدارة الأهلي خلال الساعات القليلة القادمة بسداد قيمة مستحقات مارسيل كولر في شهر مايو الجاري، الذي لم يقوم فيه السويسري بقيادة الفريق إن كان في التدريبات أو المباريات، على أن تقوم بسداد مستحقات شهر يونيو في موعدها أيضًا.

ويأمل الأهلي في وصول عرض تدريبي لمارسيل كولر خلال الفترة القادمة، ما يعني حل تلك الأزمة بالتراضي، أو على الأقل الوصول لاتفاق بعد عدة جولة من المفاوضات لتقليص ذلك المبلغ إلى النصف أو أكثر.

كما تدرس إدارة الأهلي سداد مستحقات الشهرين المتبقين لكولر من الموسم الجاري، على أن تخطره بعد ذلك بعدم تفعيل بند تمديد التعاقد للموسم القادم، مما يعني إعفاء النادي من سداد مستحقاته، إلا أنها مازالت تناقش ذلك من الناحية القانونية.

وكان دينو لامبرتي، وكيل أعمال مارسيل كولر قد أكد عدم وجود مفاوضات مع إدارة الأهلي في الفترة الحالية، لحل أزمة فسخ التعاقد بين الطرفين.

وكتب دينو لامبرتي عبر حسابه على موقع انستجرام: "تكررت الشائعات والمعلومات غير الصحيحة خلال الأيام الماضية، حول مفاوضات مزعومة بين مارسيل كولر والنادي الأهلي، لا سيما فيما يتعلق بمستحقات مالية معلقة".

وأتم دينو لامبرتي تصريحاته قائلًا: "أود هنا التوضيح أن هذه المعلومات غير صحيحة، حيث لا توجد أي اتفاقيات أو عروض بالشكل المذكور، أرجو من وسائل الإعلام البعد عن التكهنات والإشاعات، والاعتماد على التصريحات الرسمية فقط.. نعمل بمهنية، ونتوقع نفس المستوى من المهنية في التعامل المتبادل".

وكان النادي الأهلي قد أعلن إقالة مارسيل كولر من منصب المدير الفني للفريق الأول، بعد الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا من الدور نصف النهائي، مع إجراء مفاوضات لبحث كيفية فسخ التعاقد معه بالتراضي.