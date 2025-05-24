جمعية النواب العموم العرب تطلق برنامجا تدريبيا بالغردقة لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب

انطلقت بمدينة الغردقة فعاليات ورشة العمل المتخصصة في "أساليب تحقيق ومكافحة الإرهاب"، التي تنظمها جمعية النواب العموم العرب، برئاسة الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، النائب العام للمملكة العربية السعودية ورئيس الجمعية، وذلك برعاية النيابة العامة المصرية، وبحضور المستشار محمد شوقي، النائب العام.

وتأتي الورشة في إطار تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية، وتبادل الخبرات في مجالات التحقيق والملاحقة القضائية لجرائم الإرهاب، بمشاركة نخبة من أعضاء النيابات العامة من الدول العربية الشقيقة.

واستعرض المشاركون على مدى عدة أيام عدداً من المحاور الفنية والقانونية المتعلقة بأساليب التحقيق الحديثة، وآليات التعاون الدولي، والتحديات المرتبطة بمواجهة الإرهاب العابر للحدود، وذلك من خلال جلسات حوارية ومحاضرات يلقيها خبراء وممثلون عن الجهات القضائية المختصة.

وتعد هذه الورشة امتداداً للجهود الرامية إلى تعزيز البنية المؤسسية للعدالة العربية، وترسيخ التكامل بين النيابات العامة العربية في التصدي للإرهاب، بما يُسهم في صون الأمن القومي العربي، ويأتي ذلك تفعيلاً لتوصيات الدورة السابقة للجمعية، التي تم خلالها اعتماد مصر مقرًّا دائمًا للجمعية.

وأكد المشاركون أهمية توحيد الرؤى وتطوير أدوات العمل القضائي لمجابهة التهديدات الإرهابية المتزايدة، في ظل ما يشهده العالم من تحديات أمنية متسارعة تستوجب تكاتف الجهود العربية المشتركة.