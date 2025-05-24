مستخدمو الهواتف المحمولة في ألمانيا يستكشفون آخر نقاط ضعف في شبكات التغطية

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حثت السلطات الألمانية، مستخدمي الهواتف المحمولة في أنحاء البلاد على دعم مبادرة لتحديد آخر نقاط ضعف في شبكات التغطية والإبلاغ عنها خلال الأيام المقبلة.

ويبدأ أول أسبوع وطني لقياس أداء شبكات تغطية الهواتف المحمولة، والذي تنظمه الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والهيئات المحلية، بعد غد الاثنين، ويستمر حتى الأحد بعد القادم.

وطلبت السلطات، من المواطنين استخدام تطبيق قياس النطاق العريض المجاني التابع للوكالة الاتحادية للشبكات للمساعدة في سد آخر فجوات التغطية، التي تزعج المتصلين ومستخدمي الإنترنت.

وقال وزير الشئون الرقمية كارستن فيلدبرجر: "معا سنُكوّن صورة مُحدثة عن مدى توفر الشبكة، وبالتالي نوفر قاعدة بيانات لتحسين تغطية الهاتف المحمول بشكل عام".

وشهدت شبكات الهواتف المحمولة في ألمانيا، تحسنا ملحوظا في السنوات الأخيرة، لكن آخر نقاط ضعف في التغطية لا تزال موجودة في كل من المناطق الحضرية والريفية.

وبالفعل العام الماضي، نظم أسبوع قياس كفاءة تغطية شبكات الهواتف المحمولة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا.