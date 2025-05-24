 ألمانيا.. المشتبه به في هجوم محطة هامبورج سيُنقل إلى مستشفى الأمراض النفسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ألمانيا.. المشتبه به في هجوم محطة هامبورج سيُنقل إلى مستشفى الأمراض النفسية

د ب أ
نشر في: السبت 24 مايو 2025 - 6:52 م | آخر تحديث: السبت 24 مايو 2025 - 6:52 م

قالت الشرطة إن قاضي التحقيق أمر بإيداع المشتبه به - 39 عاما، في هجوم الطعن الذي وقع في محطة القطارات المركزية بمدينة هامبورج، في مستشفى للأمراض النفسية.

وأسفرت حادثة الطعن التي وقعت أمس الجمعة عن إصابة 18 شخصا في المدينة الواقعة شمال ألمانيا.

ويُتهم المشتبه به ، والذي تم توقيفه بعد وقت قصير من الحادث، بارتكاب 15 محاولة قتل مقترنة بإلحاق أذى جسدي خطير.

ووفقا لتقارير سابقة للشرطة، فإن الحادث لم يكن ذات دافع سياسي.

وقالت الشرطة: "على العكس، هناك الآن مؤشرات واضحة جدا على أن المشتبه به يعاني من مرض نفسي".


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