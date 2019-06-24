عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يوضح آثار القصف الحوثي على موقف سيارات تابع لمطار أبها السعودي، ويظهر التلفيات والأضرار التي تعرضت لها بعض السيارات.

وتعرض مطار أبها السعودي إلى هجوم إرهابي شنته ميلشيات الحوثي على موقف سيارات تابعة للمطار وأصيب ثمانية أشخاص، مساء أمس الأحد، في هجوم يُعتقد أنه بطائرة مسيرة، في مواقف سيارات بمطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية.

ويأتي ذلك عقب أيام قليلة من إعلان تحالف دعم الشرعية، عن استهداف ميليشيات الحوثي، لمطار أبها السعودي، ما أسفر عن إصابة 26 مدنيًا.