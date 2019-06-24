حبس مواطن أمريكي 12 عاما لإدانته بالتخطيط للإطاحة بالحكومة في فيتنام

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قالت السلطات الفيتنامية، اليوم الاثنين، إنه صدر حكم بالسجن بحق مواطن أمريكي لمدة 12 عاما في مدينة هو شي مينه لإدانته بالتخطيط للإطاحة بالحكومة.

وجاء في الموقع الإلكتروني لشرطة هو شي مينه أنه تم إدانة نجوين مايكل بونج مينه / 55 عاما/ " بتهمة تنفيذ أنشطة تهدف لإطاحة بإدارة الشعب" بعد محاكمة استمرت نصف يوم.

وصدر حكم بحق فيتناميين اثنين لمدة 10 أعوام و8 أعوام على التوالي، في حين صدر حكم بحبس هوينه دوك ثينه والد مينه لمدة عام بسبب إخفاقه في " الإبلاغ" عن الجريمة.

وخلصت المحكمة إلى أن المتهمين شكلوا منظمة بهدف التحريض على إثارة الاضطرابات المدنية من أجل الإطاحة بالحزب الشيوعي الحاكم.

ويشار إلى أن القانون في فيتنام ،هيدولة تخضع لنظام الحزب الواحد، يحظر جميع أشكال المعارضة.

وكان مينه، الذي ولد في فيتنام، عاد لبنوم بنه في أغسطس 2017 قبل أن ينضم للمنظمة.

وجرى إلقاء القبض على الثلاثة رجال في السابع من يوليو 2018 لدى عودتهم لهو شي مينه عقب رحلة لوسط فيتنام، وقد اعترف الثلاثة بارتكابهم التهم الموجهة إليهم خلال محاكمة اليوم.