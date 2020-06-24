إنقاذ قرابة 100 من الروهينجا من الغرق قبالة ساحل اتشيه في إندونيسيا

قالت الشرطة اليوم الأربعا إنه تم إنقاذ مالايقل عن 94شخصا يُعتقد أنهم من أقلية الروهينجا العرقية التي تتعرض للاضطهاد في ميانمار، وذلك بعد تحطم زورقهم قبالة إقليم أتشيه الإندونيسي.



وقال تري هاديانتو، قائد شرطة شمال آتشيه، إن صيادين من إندونيسيا أنقذوا المجموعة بعدما رأوا أن الزورق الذي كان يقلهم يغرق، وذلك أول أمس الاثنين.



وأضاف: "تم إرسال طاقم من الشرطة والجيش إلى البحر، حيث جرى العثور على طاقم صيد إندونيسي و94 أجنبيا"، مضيفا أنهم لم يصلوا بعد إلى الشاطئ.



وصار آلاف الروهينجا عالقين في إقليم آتشيه على مدار السنوات الخمس الماضية بعدما غرقت قواربهم التي كانت في طريقها إلى ماليزيا وبلدان أخرى.



ووجه محققو الأمم المتحدة اتهامات لجيش ميانمار بتنفيذ عمليات قتل جماعي وفظائع أخرى ضد الأقلية المسلمة "بقصد الإبادة الجماعية" وذلك خلال حملة في عام 2017 أجبرت أكثر من 730ألفا من الروهينجا على عبور الحدود إلى بنجلاديش.