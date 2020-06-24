مقاطعة أونتاريو الكندية: تمديد حالة الطوارئ حتى منتصف يوليو

أعلن رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية، دوج فورد، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى 15 يوليو المقبل.



وقال رئيس الوزراء دوج فورد إنه يأمل أن يكون هذا التمديد الأخير لإعلان الطوارئ، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تستمر العديد من إصدار أوامر مماثلة حتى بعد 15 يوليو، بما في ذلك حظر التجمعات الكبيرة.



وبعد انتهاء حالة الطوارئ، لن تتمكن المقاطعة من إصدار أوامر طوارئ جديدة أو تعديلها أو إعادة إصدار أوامر قديمة، ولكن يمكن تمديد الأوامر الحالية.



على جانب آخر، تراجعت الحالات اليومية المسجلة في مقاطعة أونتاريو إلى أقل من 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد يوم واحد من تسجيل المقاطعة ارتفاع طفيف في عدد الإصابات.



وسجلت المقاطعة 163 إصابة جديدة بالفيروس اليوم الأربعاء، وبذلك يصل إجمالي الحالات في اونتاريو حتى الآن إلى 34016.