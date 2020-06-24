كرم جبر: التشكيل الجديد للأعلى للإعلام يستهل أعماله بتكريم الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس يستهل أعماله بعد تشكيله الجديد بالاحتفال بالكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس السابق.

وقال جبر، إن مكرم يستحق التكريم بشكل يليق بتاريخه ومكانته المرموقة في الصحافة والإعلام، اعترافاً بدوره الكبير في خدمة قضايا الحريات العامة والوقوف في ظهر الدولة المصرية، مدافعاً قوياً عن قضاياها وتحدياتها.

وأوضح جبر، أنه قام بزيارة مكرم في منزله وقدم له الشكر على الدور العظيم في المجلس خلال الفترة التي تولى فيها رئاسته، وجهوده الكبيرة التي لم تتوقف لحظة واحدة، وطلب منه أن يكون مسانداً بالمشورة والرأي والخبرة.

من جانبه، هنأ مكرم محمد أحمد، رئيس الأعلى للإعلام الجديد، وأعرب عن سعادته بالاحتفاء به، مشيراً إلى أنه أدى دوره على الوجه الأكمل، وتمنى لرئيس المجلس والأعضاء الجدد التوفيق والسداد، وأكد أنه لن يبخل في أي وقت بتقديم خبرته، استكمالاً للمسيرة التي قادها بنجاح.