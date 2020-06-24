منغوليا: فوز ساحق للحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية

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حقق حزب الشعب الحاكم في منغوليا "انتصارا ساحقا" في الانتخابات البرلمانية التي جرت، اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن لجنة الانتخابات العامة في منغوليا.

وأعلنت اللجنة في وقت سابق اليوم أن نسبة الإقبال على التصوت بلغت 6ر52 بالمئة من إجمالي عدد الناخبين، والذي يبلغ إجمالا 05ر1 مليون ناخب.

وتم وضع ترتيبات خاصة في مراكز الاقتراع لتهدئة المخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي كانت أثارت دعوات لتأجيل الانتخابات.

وجرى تطهير وتعقيم مراكز الاقتراع وطلب المسؤولون من الناخبين خارج مراكز الاقتراع الحفاظ على مسافة 5ر1 متر بين كل ناخب وآخر. وفي داخل اللجان، قام المسؤولون بفحص درجات حرارة الناخبين وتوزيع مطهر لليد.

ورغم المشاكل الاقتصادية والمخاوف من الفساد، نال حزب الشعب المنغولي الحاكم التقدير لمعالجته الفعالة لوباء فيروس كورونا.

يذكر أن منغوليا سجلت 215 حالة إصابة فقط بفيروس كورونا، جميعها لوافدين من الخارج، دون أي حالة وفاة.