مباحث الإسكندرية تكشف ملابسات استغاثة فتاة من عنف أسرتها عبر «فيسبوك»

الفتاه اتهمت والدتها وشقيقها بالتعدي عليها بالضرب وإصابتها



تمكن ضباط مباحث الإسكندرية، تحت إشراف اللواء شريف ذكي رؤوف، من كشف ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حول استغاثة إحدى الفتيات من تعدي أسرتها عليها بالضرب، واحتجازها داخل مسكنهم.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الأربعاء، فقد رصدت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مقطع الفيديو، وتم التوصل إلى محل سكن الفتاة، الكائن في نطاق دائرة قسم شرطة محرم بك، وسط المحافظة.

وتوصلت الشرطة إلى الفتاة المُستغيثة، وبسؤالها اتهمت والدتها وشقيقها بالتعدي عليها بالضرب، والتسبب في إصابتها، وبمواجهتهِن أقررنَ بإرتكابهِن للواقعة، لقيامها بنشر مقاطع فيديو خاصة بها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهن، وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.