البنك المركزي الفلبيني يرفع توقعاته للتضخم في 2021 إلى 4%

أعلن نائب محافظ البنك المركزي الفلبيني فرانسيس داكيلا، أن البنك رفع توقعاته لمتوسط التضخم لهذا العام إلى الحد الأقصى للنطاق المستهدف، مع الإبقاء على التوقعات للعام المقبل.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن المركزي عدل توقعات التضخم لعام 2021 إلى 4% مقابل توقعات بـ3.9% في مايو.

وتم الإبقاء على التوقعات لعام 2022 عند 3%.

وقال محافظ البنك بنيامين ديوكنو، في بيان، إنه من المرجح أن يستقر التضخم بالقرب من الحد الأعلى للنطاق المستهدف بين 2 و4% هذا العام، ليتراجع نحو منتصف النطاق في 2022 و2023.

وأوضح ديوكنو أن ضغوط الأسعار على المواد الغذائية تراجعت في ظل الأحوال الجوية المواتية وزيادة المعروض مع تزايد واردات اللحوم.

وتحسن النشاط الاقتصادي في الأسابيع الماضية في الفلبين، إلا أن الزخم العام للتعافي الاقتصادي لا يزال متقلبا وسط الجائحة.

وأكد المركزي العزم على مواصلة دعم الاقتصاد طالما كان ذلك ضروريا لضمان تعاف قوي ومستدام.