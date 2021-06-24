نيويورك تايمز: الولايات المتحدة تنقل الأفغان الذين ساعدوا قواتها إلى دول أخرى

أكد مسئولون بارزون في الإدارة الأمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن، تستعد لنقل آلاف المترجمين والسائقين الأفغان وغيرهم ممن عملوا مع القوات الأمريكية إلى دول أخرى في محاولة للحفاظ على سلامتهم بعد الانسحاب من أفغانستان وحتى تتم معالجة تأشيرات دخولهم إلى الولايات المتحدة.

ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بحسب تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن هذه الخطوة تهدف إلى وضع جميع من عملوا مع القوات الأمريكية "المغادرة" في مكان آمن حتى يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة، وذلك بينما يستعد الجيش الأمريكي لإتمام المراحل الأخيرة من الانسحاب من أفغانستان بعد 20 عامًا من الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض تعرض في الفترة الأخيرة لضغوط شديدة من المشرعين والمسؤولين العسكريين لحماية الحلفاء الأفغان من هجمات طالبان الانتقامية وتسريع إجراءات منحهم تأشيرات هجرة خاصة.

وأخطر مسئولون بالإدارة، يوم أمس، المشرعين بأنهم سيبدأون قريبًا ما يمكن أن يكون تحركًا شاملا لعشرات الآلاف من الأفغان، بينما رفضوا الإفصاح عن المكان الذي سينتظر فيه هؤلاء الأفغان، واكتفوا بقول إنه سيتم منح فرصة الانتقال للأشخاص الذين بدأوا بالفعل عملية الهجرة إلى الولايات المتحدة، كما أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت دول ثالثة قد وافقت على استقبالهم.

ويعاني أكثر من 18 ألف أفغاني، عملوا كمترجمين وسائقين ومهندسين وحراس أمن ووكلاء وموظفين في سفارة الولايات المتحدة خلال الحرب، من مأزق بيروقراطي بعدما تقدموا بطلب للحصول على تأشيرات هجرة خاصة، وهي متاحة للأشخاص الذين يواجهون تهديدات بسبب أنهم عملوا مع حكومة الولايات المتحدة.

وأوضح المسئولون، أن هؤلاء المتقدمين لديهم 53 ألف فرد من أفراد الأسرة، بينما أكد مسئول بارز، أنه بموجب الخطة الراهنة، سيتم نقل أفراد عائلات المتقدمين أيضًا من أفغانستان إلى دولة ثالثة في انتظار معالجة التأشيرة، ولن يأتي النقل خارج أفغانستان مصحوبًا بأي ضمان بمنح تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، ولم يتضح ما إذا كان الأشخاص غيرالمؤهلين بطريقة ما سيتم إعادتهم إلى أفغانستان أو تركهم في بلد ثالث.

يأتي القرار في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس بايدن للقاء نظيره الأفغاني أشرف عبد الغني يوم غد الجمعة وسط تدهور الوضع الأمني ​​في البلاد.