تمتلك السيارات الكهربائية أحدث تقنيات صناعة السيارات في العالم، إضافة إلى كونها مركبات صديقة للبيئة لأنها لا تستخدم الوقود الحفري، الذي ينتج عنه انبعاثات مضرة، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

ورغم تسابق العديد من الدول في مجال التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، إلا أن الصين أصبحت واحدة من أسرع أسواق السيارات الكهربائية نموا في العالم.

ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مشيرة إلى أن العديد من أنواع السيارات الكهربائية أصبحت ضمن السلع التي يتم عرضها في المعارض التجارية الكبيرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية أصبحت تمثل 5% من إجمالي مبيعات السيارات في الصين في الوقت الحالي.

ورغم ذلك فإن الحكومة الصينية وضعت خطة تستهدف رفع نسبة بيع السيارات الكهربائية لتصل إلى 40% من إجمالي مبيعات السيارات في الصين بحلول عام 2030.

