فيتنام تسجل 163 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية، اليوم الخميس، تسجيل 163 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 126 إصابة محلية.

وتم اكتشاف أكثر من نصف عدد الحالات الجديدة في مدينة "هو تشي منه"، بحسب ما ذكرته صحيفة "في إن إكسبريس" الفيتنامية اليوم.

وبذلك ترتفع أعداد الاصابات بمرض "كوفيد -19" في فيتنام إلى 10 آلاف و820 حالة إصابة مؤكدة في 45 من المدن والاقاليم، منذ ظهور الموجة الجديدة من إصابات الفيروس في البلاد في 27 من أبريل الماضي.

وتتصدر مدينة "باك جيانج" أعداد الاصابات في البلاد، بواقع 5518 حالة، وتليها مدينة "هو تشي منه" بواقع 2175 حالة.



