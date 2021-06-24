عروض أفلام وورش حكي بثقافة البحر الأحمر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الأربعاء، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحر الأحمر.

وقدم قصر ثقافة رأس غارب عروض أفلام للأطفال هي "إشارة مرور" ويبين أهمية إشارات المرور وما يفيد من اتباع تعليمات المرور وإشاراته، كما يحمينا من الحوادث ويجعل الطريق منظم وآمن، والفيلم الثاني بعنوان "الحضارة" يتحدث عن تاريخ مصر الحضاري، يقدم مجموعة من النجوم يتحدثون عن لمحات من تاريخ مصر القديم والحديث، وجاء الفيلم الثالث بعنوان "تيتا" يحكي عن ولد وبنت أخوة، البنت مجتهدة وتهتم بمذاكرتها والولد يهمل واجباته ومذاكرته، فيحلم أنهم انتقلوا للمستقبل ويرى أن أخته أصبحت عالمة وهو أصبح عاطلا كسلان ولا يستطيع الإجابة عن أي سؤال ولا يعرف أي معلومة، فيستيقظ ويقرر أن يهتم بمذاكرته ويجتهد ليصبح أفضل.

وعلى صعيد آخر بث القصر أونلاين سلسلة محاضرات ثقافية، وهي "الطلاق وغياب القدوة" للمحاضر الدولي عبد الحليم جمعة، تحدث فيها عن معنى التربية وكيفية توجيه أبنائنا وفقًا للعادات والتقاليد وقيم المجتمع المحيط بهم، وعن مفهوم التفكك الأسري وما يحدث في نفوس الأطفال، وما هي الآثار التي تترتب على الطلاق في تغيير سلوك الأبناء وتشتتهم بين الأب والأم، أعقبها محاضرة في تبسيط العلوم للأطفال ضمن نشاط نادي العلوم بعنوان "الطاقة غير المتجددة" ألقتها الباحثة ميار حامد متحدثة أنها هي"البترول، الفحم، الغاز الطبيعي، الطاقة النووية"، واستعرضت أنواعها واستخداماتها وأضرارها وفوائدها، إلى جانب محاضرة ضمن سلسلة تبسيط العلوم الطبية والرياضية عن "حركة الأجنة داخل الأرحام"، قدمها الباحث محمد سالم معرفًا بدايتها وكيفية حدوثها.

وعلى جانب آخر، نظم بيت ثقافة أم الحويطات ورشة حكي عن "سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه"، قدمها سعد أبو الفضل متحدثًا عن أنه أول الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أول من أسلم من الرجال الأحرار ولقب بالصديق، لقبه بذلك النبي "ص" محمد لكثرة تصديقه إياه، وولد في مكة وكان وزير الرسول محمد "ص" وصاحبه ورفيقه عند هجرته إلى المدينة، حيث يعده أهل السنة والجماعة خير الناس بعد الأنبياء والرسل وأكثر الصحابة إيمانًا وزهدًا وأحب الناس إلى النبي محمد بعد زوجته السيدة عائشة.