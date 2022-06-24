قطب الإعلام روبرت مردوخ وزوجته جيري هول يعتزمان إعلان الطلاق

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن قطب الإعلام روبرت مردوخ والممثلة جيري هول يعتزمان إعلان الطلاق.

وسيكون هذا الطلاق الرابع بالنسبة لمردوخ البالغ من العمر 91 عاما. أما هول، البالغة من العمر 65 عاماً، فقد كانت في السابق صديقة لفترة طويلة لقائد فرقة "رولينغ ستونز" ميغ جاغر.

ولم يعلق بعد ممثلون عن مردوخ وهول، اللذين تزوجا في كنيسة بوسط لندن في عام 2016، على الأنباء الواردة بشأن احتمال انفصالهما.

وتمثل هذه التقارير مفاجأة للمقربين من العائلة، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، إلى جانب صحيفة واشنطن بوست، الخبر عن مصادر لم تكشف عن هويتها، وتقول إنها على علم بموضوع الانفصال.

وكان قد قيل في السابق إن مردوخ - الذي تهيمن إمبراطوريته الإعلامية "نيوز كوربوريشن" على مؤسسات إعلامية كبيرة من بينها شبكة "فوكس نيوز" وصحيفة "وول ستريت جورنال" في الولايات المتحدة، وصحيفتا " الصن" و "التايمز" في المملكة المتحدة - يكرس وقتاً أكثر لزوجته الجديدة.

وعندما تزوج، أعلن الملياردير على منصة تويتر أنه "الرجل الأكثر حظاً وسعادة في العالم"، وأنه سيتوقف عن نشر تغريداته على المنصة.

وفي عام 2018، أعلن عن اختيار لاكلان الابن الأكبر لمردوخ خلفا له في منصب الرئيس التنفيذي لشركة "فوكس كورب". كما أن مردوخ باع معظم أسهمه في شركة الإنتاج السينمائي "توينتي فيرست سنتشري فوكس" إلى شركة والت ديزني.

وكان الزوجان قد شوهدا معا في أماكن عامة في مناسبات عدة.

وفي العام الماضي، شوهدت هول وهي تُغدق على زوجها مشاعر الود والإعجاب في حفلة عيد ميلاده التسعين، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وكانت عارضة الأزياء، التي تحولت إلى ممثلة والمنحدرة من تكساس الأمريكية، في السابق في علاقة طويلة الأجل مع ميغ جاغر، الذي أنجبت منه أربعة أبناء. وعقد الاثنان زواجهما في حفل زواج هندوسي بجزيرة بالي في اندونيسيا في 1990. وفسخ الزواج بعد أقل من عشر سنوات في المحكمة العليا بلندن، التي قضت بأن الزواج لم يكن قانونيا سواء بموجب القانون البريطاني أو الاندونيسي.

أما مردوخ فكان متزوجا في السابق من مضيفة الطيران النمساوية باتريشيا بوكر، خلال الفترة من 1956 إلى 1967، ومن الصحفية الاسكتلندية المولد آنا مان، خلال الفترة من 1967 وحتى 1999، ومن سيدة الأعمال الصينية المولد ويندي دينغ، خلال الفترة من 1999 إلى 2014.

ولدى الزوجين عشرة أبناء من زيجات سابقة.