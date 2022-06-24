زعماء الاتحاد الأوروبي يؤيدون استخدام اليورو في كرواتيا بداية من 2023

قرر قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة خلال قمتهم في العاصمة البلجيكية بروكسل السماح لكرواتيا باستخدام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) اعتبارا من 2023.



وهنأ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل كرواتيا عبر موقع تويتر، مشيرا إلى أن اليورو جزء من "الحلم الأوروبي".



ومن المقرر الآن أن تصبح كرواتيا الدولة رقم 20 في منطقة اليورو، بعد أقل من 10 أعوام من انضمامها للاتحاد الأوروبي، في عام 2013.



وقال رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش لدى وصوله إلى مقر قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن الدعم يمثل "إشارة ممتازة لكرواتيا، ولاقتصاد كرواتيا".



وأوضح بلينكوفيتش أن "70 % من السياح الذين يفدون إلى كرواتيا يأتون من دول منطقة اليورو، ويتم ثلثا التبادل التجاري لنا مع دول منطقة اليورو".