الحج والعمرة السعودية: وصول أكثر من 214 ألف حاج إلى المدينة المنورة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الجمعة، أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس بلغ 214 ألفا و212 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.



وكشفت إحصائية الوزارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن 189 ألفا و447 حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ بدء استقبال أولى رحلات الحج وحتى أمس، بينما استقبل مركز الهجرة البري 17 ألفا و 344 حاجاً، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم، مشيرة إلى أن حجاج إندونيسيا هم الأكثر عدداً بواقع 15 ألفا و701 حاج في المدينة المنورة يوم أمس، ومن العراق بعدد 10 آلاف و561 حاجاً، ومن نيجيريا 8 آلاف و312 حاجاً، ومن الهند بعدد 7 آلاف و664 حاجاً، ثم حجاج إيران بواقع 6 آلاف و557 حاجاً.



وأوضحت الإحصائية أن 130 ألفا و308 حجاج غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس 83 ألفا و882 حاجاً من جنسيات مختلفة.



وأظهرت إحصائية وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة تنفيذ 431 زيارة لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام، في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تم مباشرتها 825 عملية تفويج منذ بدء الموسم، بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة852 حاجاً, بالإضافة إلى تنفيذ 26 زيارة لتفقد الحالة الصحية للحجاج خلال موسم ما قبل الحج, وتنفيذ 143 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.