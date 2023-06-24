27 لاعبا في قائمة المصري لمواجهة فيوتشر في كأس الرابطة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق، عن القائمة التي ستخوض مواجهة فيوتشر مساء اليوم السبت، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة.

ويستضيف فريق المصري البورسعيدي نظيره فيوتشر، على ملعب الجيش ببرج العرب في التاسعة والنصف مساءًا، في إطار منافسات بطولة كأس رابطة الأندية.

وجاءت قائمة المصري لمواجهة اليوم كما يلي:

«عصام ثروت، محمود جاد، محمد شحاتة، كريم العراقي، حسين السيد، إسلام أبو سليمة، إسلام المزين، محمد دبش، عمرو سعداوي، عماد بوبكر، أحمد عماد، سعيد كمال، لؤي فهمي، عمرو موسي، إيزى إيميكا، حسن علي، إلياس الجلاصي، زياد كمال، عبد الرحيم دغموم، حسام جريشة، زياد فرج، أسامة الجزار، محمد الفيومي، محمد جريندو، عبده يحيى، مروان حمدي، فرانك إيتوجا»