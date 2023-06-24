شمال سيناء تعقد اجتماعا طارئا استعدادا لعيد الأضحى المبارك

عقدت محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، اجتماعًا برئاسة العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، وحضور رؤساء مجالس المدن، مديري مديريات الصحة والتموين والطب البيطري والأوقاف ورؤساء قطاعات الكهرباء والمياه ومديري إدارات الأزمات والمتابعة بالديوان العام؛ لمناقشة استعداد المحافظة لعيد الأضحى المبارك.

وقال "الغندور"، إن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وجه باستمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد، مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والدفاع المدني والمرور والمطافئ والأمن، على أن يكون هناك مدير مسئول في كل قطاع، وتنظيم الإجازات بالنسبة لباقي العاملين، وفقا لجدول نوبتجيات.

وأكد تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات مركزية بكل مجلس مدينة، وربطها بغرفة عمليات المحافظة وباقي الأجهزة والمرافق؛ لضمان سرعة الاتصال بها، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، وحل شكاوى المواطنين خلال أيام العيد.

وشدد على ضرورة توافر احتياجات المواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد، وفتح المجازر أمام المواطنين لذبح الأضاحي مجانًا؛ تيسيرًا على المواطنين، وتوفير منقذين على ساحل البحر، وتأمين ساحات الصلاة، ونشر سيارات الإسعاف في مختلف مناطق المحافظة.

ومن جانبه، قال الشيخ محمود مرزوق مدير عام مديرية الأوقاف، إن صلاة عيد الأضحى المبارك ستقام في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وفي الساحات التي تم تخصيصها واعتمادها في إدارات أوقاف شرق وغرب العريش، وبئر العبد، ورمانة والشيخ زويد، على أن تقام شعائر وصلاة عيد الأضحى المبارك في ضوء الضوابط التي تمت خلال صلاة عيد الفطر المبارك.

وأشار "مرزوق"، إلى الحرص على توفير عدد من مصليات العيد للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد، مع اتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال، معلنًا تخصيص خطيب أساسي وآخر احتياطي ليؤم المصلين بكل ساحة وإلقاء خطبة العيد.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة عبير حجاب مدير عام مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، أن مجازر شمال سيناء جاهزة لذبح أضاحي المواطنين، وستفتح أبوابها عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، وحتى غروب شمس رابع أيام العيد، وتوفير طبيب بيطري للإشراف على عملية الذبح.

وأشارت "حجاب"، إلى توفير جهاز سونار بالمديرية؛ للكشف على رؤوس الأبقار والماعز والضأن؛ للتأكد من خلوها من أية حالات حمل، حيث إنه غير جائز شرعًا التضحية بالإناث العشار، مشددة على عدم ذبح الإناث العشار أو صغيرة السن داخل المجازر، ورفض أي ذبيحة غير مطابقة للشروط.

وبدورها، أكدت أماني رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، توفير كميات وحصص إضافية من السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين طوال أيام العيد، وتوفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بأنواعها بكميات كافية وأسعار منافسة في مختلف أسواق المحافظة، وورود كميات من اللحوم والأضاحي بالشوادر والمنافذ بأنواعها.

وكشفت عن توفير حصص إضافية من الغاز والمحروقات كالبنزين والسولار بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي، بجانب تشغيل المخابز طوال أيام العيد، والعمل على توفير السلع الضرورية للمواطنين بأسعار مناسبة ونشر فرق مراقبة الأسواق، لافتة إلى استمرار الحملات المكثفة والرقابة على الأسواق الخارجية لضبط الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين، والحملات المشتركة مع الصحة والطب البيطري للمرور على الأسواق والمحال التجارية وشوادر بيع الأضاحي.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية خلال أيام العيد، معلنًا إلغاء جميع اجازات الأطباء وهيئة التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير أدوية الطوارئ والمحاليل وأكياس الدم؛ لمواجهة أي حالات طارئة تصل إلى المستشفيات خلال أيام العيد، وتوفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى، متخصصة في جراحة المخ والعظام والباطنة والتخصصات الطبية الحرجة بمختلف مستشفيات المحافظة، بجانب الاستفادة من أطباء البروتوكول الموقع مع 4 جامعات مصرية.

وأشار مسئول قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، إلى استمرار عمل المحطات دون توقف خلال أيام العيد، واستمرار مكاتب شحن عدادات المياه مسبوقة الدفع خلال أجازه العيد، مؤكدا استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية برئاسته؛ للعمل على مدار الساعة خلال أيام العيد لتلقي شكاوى المواطنين والجهات الخارجية والعمل على حلها، وتجهيز فرق الصيانة والطوارئ، وتحديد نوبتجيات ثابتة طوال اليوم لتلقي البلاغات، واتخاذ اللازم فورا، وتوفير مياه الشرب للمواطنين.

واستعرض رؤساء مجالس المدن، استعدادات العيد، حيث شُكلت غرفة عمليات فرعية بكل مجلس، تحت إشراف سكرتير المجلس خلال أيام العيد؛ لمتابعة الأعمال خلال أيام العيد، وتجهيز الشواطئ والحدائق والمنتزهات، والتنسيق مع شركات النظافة لرفع المخلفات يوميًا طوال أيام العيد.