اعتمدت رابطة الأندية المصرية المحترفة فوز الأهلي على الزمالك اعتباريا بهدفين دون رد بعد اعتذار منافسه التقليدي على عدم خوض المباراة التي كان مقررا لها مساء غد الثلاثاء.

وأشار الأهلي في بيان رسمي مساء اليوم الإثنين إلى أنه تلقى إخطارا من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة مباراة القمة التي كان محددا في السابعة مساء بملعب استاد القاهرة، واعتبار فريق الأهلي فائزا بنتيجة 0/2.

وبهذا الفوز الاعتباري يرفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني من 19 مباراة، ويقلص الفارق إلى 17 نقطة مع بيراميدز صاحب الصدارة.

أما الزمالك يتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز العاشر.

وكان نادي الزمالك أصدر بيانا رسميا مساء اليوم الإثنين يعلن فيه عدم خوض مباراة الأهلي لأسباب قهرية.