مفوض الأونروا يطالب بالتصدي لمحاولات إسرائيل إنهاء عمل الوكالة

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دعا فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الاثنين، إلى التصدي لمحاولات إسرائيل لإنهاء عمليات الوكالة التي تقدم مساعدات إنسانية في غزة ومناطق أخرى في المنطقة.

وقال لازاريني خلال اجتماع للجنة الاستشارية للوكالة في جنيف "إسرائيل تنتقد منذ فترة طويلة تفويض الوكالة. لكنها تسعى الآن إلى إنهاء عمليات الأونروا برفضها وضع الوكالة ككيان تابع للأمم المتحدة تدعمه أغلبية ساحقة من الدول الأعضاء"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف "إذا لم نقاوم، فإن كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ستكون (الأهداف) التالية مما يزيد من تقويض نظامنا متعدد الأطراف".

وقال لازاريني إن الوكالة تواجه "جهودا منسقة" لإنهاء عملياتها، ويشمل ذلك إطلاق مبادرات تشريعية لإخلاء مجمع الوكالة وتصنيفها منظمة إرهابية.

ويدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ سنوات إلى إنهاء عمليات الأونروا ويتهمها بالتحريض على إسرائيل. وفي الشهر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي القراءة الأولية لمشروع قانون يهدف إلى تصنيف الأونروا منظمة إرهابية.

ورفضت البعثة الدبلوماسية لإسرائيل في جنيف تصريحات لازاريني اليوم الاثنين.

وقالت البعثة في بيان "السماح لمنظمات إرهابية باستخدام كيانات أخرى تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية أو السيطرة عليها إلى حد اختراق حماس للأونروا سيزيد من تقويض نظامنا المتعدد الأطراف".

وأضافت "هذا هو التهديد الحقيقي لنظامنا الدولي القائم على القواعد".

وقال لازاريني إن الوكالة التي تقدم مساعدات ضرورية لسكان غزة خلال الهجوم الإسرائيلي "تترنح تحت وطأة الهجمات المتواصلة".

وأضاف "دفعت الوكالة ثمنا باهظا في غزة، فقد قُتل 193 من موظفي الأونروا".



