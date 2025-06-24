باول: الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي غير مستعد بعد لتخفيض أسعار الفائدة

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، جيروم باول، اليوم الثلاثاء، إن المجلس سيواصل الانتظار ومراقبة كيفية تطور الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن خفض سعر الفائدة الرئيسي.

ويتناقض هذا الموقف بصورة مباشرة مع دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيضات فورية.

وأوضح باول، في تصريحات معدة، من المقرر أن يلقيها اليوم الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي: "في الوقت الراهن، نحن في موقف جيد يسمح لنا بالانتظار لمعرفة المزيد بشأن المسار المحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديلات على سياستنا".

ويواجه باول يومين من الاستجواب القاسي المحتمل أمام الكونجرس، في الوقت الذي دعا فيه الرئيس ترامب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مرارا، إلى خفض أسعار الفائدة.