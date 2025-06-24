شرطة أتلانتا: اتهام 4 أشخاص بجرائم كراهية بسبب تمزيق أعلام مجتمع المثليين

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ذكرت شرطة أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الثلاثاء أنها اتهمت ثلاثة رجال وقاصرا بارتكاب جرائم كراهية بعدما أنزلوا أعلام قوس قزح ومزقوها في تقاطع يعرف بأنه مركز مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا ومجهولى الهوية الجنسية (مجتمع الميم) في المدينة.

وذكرت الشرطة أنها تلقت بلاغات في الساعة 0140 صباحا اليوم الثلاثاء بأن 6 رجال يسببون اضطرابا قرب تقاطع جادة بيدمونت وشرق رقم 10.

وذكرت الشرطة أن الرجال نسقوا خطتهم وقادوا مركباتهم من أماكنهم شمال غربي المدينة. وما زالت الشرطة تبحث عن رجلين من الستة الذين تعتقد أنهم شاركوا في هذا العمل.

وذكر المحققون أنهم عثروا على أشخاص ينزعون أعلاما خارج حانة قرب التقاطع، ومزقوها بسكين والتقطوا مقاطع مصورة لما كانوا يفعلونه. وذكر المحققون أن الرجال فروا من الشرطة على متن دراجات بخارية، فيما لحقت الشرطة بأربعة منهم وألقت القبض عليهم.