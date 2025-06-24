ترامب: إيران وإسرائيل رغبتا معا في وقف الحرب

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إيران وإسرائيل رغبتا معا في وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في منشور لترامب على منصة "تروث سوشيال"، الذي يزور أوروبا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وذكر ترامب: "رغبت إسرائيل وإيران معا في إيقاف الحرب".

وأضاف: "كان فخرا عظيما لي تدمير جميع منشآت إيران وقدراتها النووية، ثم إيقاف الحرب"، وفق وكالة الأناضول.

واعتبر أن هذه الفترة ستكون أكثر هدوءا بكثير من تلك التي عايشتها مع إسرائيل وإيران.

وفي منشور آخر على المنصة ذاتها قال ترامب: «يمكن للصين الآن مواصلة شراء النفط من إيران. آمل أن يشتروا أيضا كميات كبيرة من النفط من الولايات المتحدة».

وكتب أنه يتطلع إلى لقاء أصدقائه الأوروبيين وغيرهم، وأنه يأمل تحقيق أشياء كثيرة، دون تفاصيل إضافية.

وفي 13 يونيو الجاري، شنت إسرائيل عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وأسفر عن 606 قتلى و5 آلاف و332 مصابا، وفق وزارة الصحة الإيرانية.

وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، اخترق عدد كبير منها منظومات الدفاع، ما خلف دمارا وذعرا غير مسبوقين، فضلا عن 28 قتيلا و3 آلاف و238 جريحا.

ومع رد إيران الصاروخي على إسرائيل وتكبيدها خسائر كبيرة، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران مدعية "نهاية" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.