251 مليون دولار خسائر شركة أكوينور النرويجية للطاقة في الربع الثاني

كشفت شركة اكوينور النرويجية للطاقة اليوم الجمعة عن نتائج أعمالها خلال الربع الثاني من العام الحالي، والذي شهد تراجع الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار النفط والغاز بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة المملوكة للدولة في بيان اليوم الجمعة إنها سجلت صافي خسائر بقيمة 251 مليون دولار خلال الفترة أبريل- يونيو من العام الحالي، مقارنة بصافى ربح قدره 48ر1 مليار دولار فى الفترة المقابلة من العام الماضى.

وأشارت الشركة إلى تراجع إيراداتها إلى النصف على أساس سنوي لتصل إلى 6ر7 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، الدار ساتره، في بيان:" نتوقع أن تستمر تقلبات السوق. يظل من غير الواضح تحديد حجم تداعيات تفشي وباء كورونا على السوق على المدى الطويل، في ظل انخفاض الطلب المحتمل وانخفاض الاستثمارات الموجهة للصناعة".

وذكرت الشركة أنها حققت ستة اكتشافات من عمليات التنقيب عن النفط والغاز والتي شملت 15 بئرا، خلال هذه الفترة، وجار تقييم بئرين آخرين.