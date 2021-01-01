أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في 13 يوليو عن فتح باب التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والذي يقترب عددها من 20 مدرسة، ليستمر التقديم حتى 31 يوليو الحالي.

وعددت الإعلامية ياسمين نور الدين، خلال تقديمها لبرنامج «جروب الماميز»، المذاع عبر فضائية «مدرستنا»، مساء السبت، 6 مزايا للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، موضحة أن أولها الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

وقالت إن المزايا تشمل التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وفرص التعيين بمصانع وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج، والحصول على مكافآت مالية خلال فترة التدريب العملي، وتوفير الزي المدرسي، وتوفير أتوبيسات لنقل الطلاب إلى المدرسة وأماكن التدريب وتوفير وجبة غذاء.