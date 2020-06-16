محافظ المنوفية يتفقد مشروع صرف صحي ساقية أبو شعرة بتكلفة 450 مليون جنيه

استكمل، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة بقرية ساقية أبو شعرة بأشمون؛ لمتابعة تنفيذ أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والوقوف على آخر المستجدات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



رافق المحافظ، نائبه محمد موسى، ووكيل وزارة الصحة، ورئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، وأسامة مدكور رئيس مجلس إدارة شركة مدكور.



تفقد محافظ المنوفية مشروع الصرف الصحى المتكامل بساقية أبو شعرة بطاقة إجمالية 15 ألف متر/ يوميا، وبتكلفة 450 مليون جنيه، تنفيذ شركة المقاولون العرب، واستمع لشرح تفصيلى عن مكونات المشروع الذى يضم 4 محطات رفع بقرى ساقية أبو شعرة وشنواى والفرعونية وكفر الفرعونية.



وأشار إلى أنه تم نهو الأعمال المدنية والميكانيكية لمحطات الرفع ونهو خطوط الطرد و شبكات الانحدار، وجارى استكمال شبكات الانحدار ببعض المناطق السكنية، كما تم نهو الأعمال المدنية وجارى أعمال التشطيبات وتوريد وتركيب المهمات الكهروميكانيكية بنسبة 80% بمحطة معالجة ساقية أبو شعرة، التى من المقرر ربط 11 قرية على محطة المعالجة، وهي "ساقية أبو شعرة - شنواى - الفرعونية - كفر الفرعونية - سواج - النعناعية - سملاى - دروه - صراوة - كفر صراوة - كفر الحما"، بإجمالى 180 ألف نسمة، موجها بسرعة إنهاء إجراءات التسليم المشروع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى.



كما تابع المحافظ أعمال التشطيبات النهائية للمركز الصحي بساقية أبو شعرة، والمقام على مساحة تزيد عن 2000 متر بنسبة تنفيذ 85%، وكذا تفقد أعمال التشطيبات بمركز الأمومة والطفولة بمساحة 1295 مترا بنسبة تنفيذ 75%.



وخلال تفقدة، أشار المحافظ إلى أنه من المقرر إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 33 مركزا ووحدة صحية، وإنشاء جديد لـ12 مركز تنمية أسرة وطفولة بنطاق مركز أشمون؛ وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالى المركز.



فيما تم تفقد مشروع "كتابك" بساقية أبو شعرة، الذي تنفذه الهيئة العامة لوزارة الثقافة والهيئة المصرية للكتاب ضمن مشروعات "حياة كريمة"، بهدف نشر الوعى والأفكار البناءة وغرس قيم التعلم وتعزيز قيم الثقافة المصرية وبناء الشخصية، فضلاً عن تشجيع مختلف شرائح المجتمع على القراءة والإطلاع ومحاربة التطرف والمفاهيم المغلوطة لدى الشباب والمساعدة فى تكوين وعى الأجيال القادمة.



وتضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية أعمال وحدة الإطفاء بالقرية على مساحة 200 متر بنسبة تنفيذ 65%، وكذا أعمال التشطيبات النهائية لعمارات "سكن كريم" بساقية أبو شعرة، التى تضم 11 عمارة سكنية بمساحة إجمالية 19250 مترا بإجمالى 88 شقة بنسبة تنفيذ 94%، ومن المقرر إنشاء 19 عمارة سكنية ضمن مبادرة "سكن كريم" بمركز أشمون بواقع 3 عمارات بسمادون بإجمالى 24 شقة و11 عمارة بساقية أبو شعرة بإجمالى 88 شقة و5 عمارات بمنيل دويب بإجمالى 40 شقة سكنية لضمان توفير سكن لائق للمواطنين كونها أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة وبناء الإنسان المصرى.



وأشاد المحافظ بكل محاور المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة"، التى تستهدف تطوير قرى الريف وتطوير حياة الإنسان المصري وتغيير نمط حياته الريفية نحو الأفضل لتؤسس بذلك لمرحلة جديدة من مفهوم التنمية الشاملة للجمهورية الجديدة.





