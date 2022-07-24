24 يوليو 2022 نشرة الشروق الاقتصادية ليوم الأحد: وزيرة التجارة تعرض الملامح النهائية لأجندة اجتماع اللجنة العليا بين مصر والإمارات والأردن

تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، التي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 24 يوليو 2022، التي جاء في مقدمتها:

وزيرة التجارة تعرض الملامح النهائية لأجندة اجتماع اللجنة العليا بين مصر والإمارات والاردن

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن السعي من أجل الإسراع في تفعيل مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن، ينطلق من حرص القيادة السياسية في البلدان الثلاثة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينها، وتشجيع دور شركات القطاع الخاص بالدول الثلاث في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية الراهنة.

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الرقابة المالية تلزم المساهم الرئيسي بأجواء بتعويض مليون دولار لمشتري السهم في 2009

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان للبورصة اليوم الأحد، إن قيمة التعويضات التي دفعها المساهم الرئيسي في شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر، بلغت مليون دولار، وعليه سيتم إعادة التداول على أسهمها غدا الاثنين.

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أليانز العالمية تشكل أكبر كيان تأميني في القارة الإفريقية بالتحالف مع مجموعة سانلام الجنوب إفريقية

أتمت مجموعة سانلام الجنوب أفريقية، إحدى أكبر شركات الخدمات المالية غير المصرفية فى إفريقيا، تحالف مع مجموعة أليانز العالمية، يتضمن بموجبه امتلاك أليانز حصة أولية تبلغ قيمتها 40% مع إمكانيه زيادتها إلى 49%، بالإضافة إلى امتلاكها حقوق إدارة موسَّعة.

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طرح كرتونة البيض بـ62 جنيها.. مسؤول بوزارة الزراعة: افتتاح منفذ خاص بالبيض قريبا

طرحت وزارة الزراعة، أمس، كميات كبيرة من البيض خلال منافذها المتحركة في محافظة الجيزة، بأسعار 62 جنيها لكرتونة البيض الأبيض، و64 جنيها للبيض الأحمر، معلنة أنه سيتم افتتاح منفذ خاص بالبيض قريبًا.

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التضامن تتخذ خطوة بشأن واقعة ضرب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في حضانة بالإسكندرية

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية، بفحص المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة الإسكندرية للضرب والتعذيب داخل إحدى الحضانات، كما يدعي المنشور.

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عبور لاند: لم نتلق طلبات للاستحواذ على أسهم الشركة

قالت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، إنها لم تتلق أي طلبات أو رغبات للاستحواذ الكلي أو الجزئي على أسهمها، وفقا لبيان الشركة على موقع البورصة المصرية اليوم.

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الضرائب: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 38 شركة لم تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، إحالة 38 شركة لم تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من المرحلة السادسة منها إلى النيابة، وذلك وفقاً لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مؤكدًا استمرار مصلحة الضرائب في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.

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جامع: جهاز تنمية المشروعات يساهم في مواجهة العشوائيات وتطوير الوجه الحضارى للقاهرة التاريخية

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يعمل على المساهمة في تطوير المناطق العشوائية الأكثر احتياجا للخدمات وذلك حرصا منه على المشاركة في المبادرات القومية الكبرى وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير تلك المناطق والعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة للأهالي مع تهيئة البيئة الملائمة التي تساعدهم على إقامة مشروعات إنتاجية صغيرة ومتناهية الصغر تسهم في تحسين مستواهم الاقتصادى وتقوم بتلبية احتياجات المواطنين في هذه المناطق.

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الجمارك: إحباط أكثر من 1600 عملية تهريب خلال يونيو الماضي

تلقى محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك لتعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.

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