تسليم 2752 قرضا حسنا للأسر الأكثر احتياجا في الغريبة

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، عن تسليمها 2752 قرضا حسنا للأسر الأكثر احتياجًا، من أصحاب الصناعات اليدوية والحرفية أو من يمتلك مشروعًا ويريد تطويره.



وأكد شيخ العرب عبدالله وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، أن تسليم المشاريع التنموية ومتناهية الصغر ستعمل على تحسين حياة العديد من الأسر بالغربية، وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة مما سيغير من وجه الاقتصاد المصري.



وأضاف وكيل المديرية، أن تسليم المشاريع التنموية يأتي استكمالًا لجهود مديرية التضامن الاجتماعي التي توزعها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة الغربية، من توزيع مساعدات موسمية وإعادة أعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا، بالإضافة إلى تنظيم معارض ملابس ومعارض لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية.