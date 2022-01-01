الاتحاد العام للمصريين بالخارج يهنئ العالم هشام العسكري بتعيينه نائبا لرئيس وكالة الفضاء المصرية

هنأ الاتحاد العام للمصريين في الخارج واحد من قياداته في أمريكا الدكتور هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم الارض في جامعة تشامبان في كاليفورنيا أحد العلماء المصريين البارزين في الخارج في مجال علوم أنظمة الأرض ورئيس لجنة العلماء في الهيئة التأسيسية لفرع الاتحاد العام في امريكا وذلك بمناسبة ثقة القيادة السياسية في مصر بعد وقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعيينه نائباً للرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.

الجدير بالذكر أن العسكري يعد واحداً من العلماء المصريين في الخارج المهتمين بقضايا الوطن وقد سّخر علمه ومجهودة لخدمة الأبحاث الخاصة بسد النهضة وإثبات وجود عيوب فنية في البناء خصوصاً مع وقوع السد في منطقة زلازل وانهيارات أرضية.

والاتحاد العام للمصريين في الخارج وفروعه وإدارته والعاملين يهنئونه ويتمنون له التوفيق.