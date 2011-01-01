اصطياد سمكة في فوكوشيما تحتوي على 180 ضعف حد الأمان للسيزيوم المشع

احتوت سمكة تعيش بالقرب من منافذ الصرف المائي في محطة الطاقة النووية اليابانية فوكوشيما، في مايو الماضي، على مستويات من السيزيوم المشع تبلغ 180 ضعف مستويات حد الأمان في اليابان.

ووجدت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية "تيبكو"، أن سمكة صخرية سوداء، تم اصطيادها في 18 مايو الماضي، تحتوي على 18 ألف بيكريل لكل كيلوجرام من السيزيوم 137، مقارنة بالمستوى الأقصى القانوني البالغ 100 بيكريل لكل كيلوجرام، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.

وعند سؤاله حول المخاوف بشأن تصريف المياه، أكد مسئول في "تيبكو" أن الشركة واثقة من أن "التأثير على الجمهور والبيئة سيكون ضئيلا".

وأضاف أنه "منذ تدفق المياه الملوثة إلى ميناء محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية فور وقوع كارثة عام 2011، أزالت تيبكو بشكل دوري الأسماك من داخل ميناء المحطة منذ عام 2012 باستخدام شباك صيد تم تركيبها لمنع الأسماك من الهروب.

وأكدت "تيبكو" العثور على ما مجموعه 44 سمكة بمستويات سيزيوم أعلى من 100 بيكريل لكل كيلوجرام في ميناء محطة فوكوشيما بين مايو 2022 ومايو 2023.

وأضافت أنه تم تعليق المراقبة المنتظمة للأسماك من حاجز الأمواج الداخلي للمحطة بعد تركيب شباك في يناير 2016 للحفاظ على الأسماك الملوثة المحتملة داخل المنطقة.

وتابعت الشركة: "ومع ذلك، عندما تم اصطياد سمكة صخرية سوداء ذات تركيزات مشعة تتجاوز المعايير التنظيمية قبالة ساحل سوما في يناير 2022، بدأنا في أخذ عينات مرة أخرى داخل هذه المنطقة بالتزامن مع تركيب المزيد من الشباك لمنع الأسماك من مغادرة الميناء".

ومن المقرر أن تبدأ "تيبكو"، الشهر المقبل، في إطلاق أكثر من 1.3 مليون طن من المياه المعالجة من محطة فوكوشيما، وهي عملية ستستغرق عقودا حتى تكتمل.

وتمت الموافقة على العملية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، لكنها تعرضت لانتقادات من قبل الصين وأحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية، وتسببت في عدم الارتياح بين بعض جزر المحيط الهادئ.

وهددت هونج كونج بحظر الواردات الغذائية من 10 محافظات يابانية إذا استمر إطلاق المياه كما هو مخطط له.

وبدأت الصين اختبار النشاط الإشعاعي الشامل لواردات المأكولات البحرية اليابانية هذا الأسبوع، ما دفع بعض تجار الجملة إلى التوقف عن التعامل مع مثل هذه المنتجات من اليابان.

وعلق رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، على قرار الصين اختبار المأكولات البحرية اليابانية، يوم الثلاثاء الماضي، بأن حكومته "ستضغط من أجل المناقشة بناء على أدلة علمية" فيما يتعلق بإطلاق المياه من فوكوشيما.