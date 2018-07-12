فيلما باربي وأوبنهايمر يجذبان أكثر من مليون شخص إلى دور السينما بألمانيا

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جذب فيلما "باربي" و"أوبنهايمر" أكثر من مليون مشاهد إلى دور السينما الألمانية في أول نهاية أسبوع بعد طرحهما.

وأعلنت شركة "ميديا كنترول" لأبحاث السوق بالتعاون مع شركة "كومسكور" للتحليلات اليوم الاثنين إن فيلم "باربي" للمخرجة جريتا جيروج شاهده نحو 619 ألف شخص.

وجذب فيلم الإثارة "أوبنهايمر" للمخرج كريستوفر نولان نحو 502 ألف و600 مشاهد للسينما.

وكان فيلم جيروج الكوميدي الذي تدور أحداثه حول الدمية الشهيرة هو ثاني أنجح فيلم من حيث أرقام الحضور في ألمانيا خلال العام الجاري.

وشاهد فيلم "ذا سوبر ماريو بروس موفي" في بداية أبريل عدد أكبر من المشاهدين بلغ نحو 954 ألف مشاهد.