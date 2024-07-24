قال الفنان القدير رشوان توفيق، إنه يعتبر المخرج عمرو عرفة بمثابة ابنه، حيث رشحه للمشاركة في فيلم أهل الكهف الذي عرض مؤخراً بالسينمات، حيث قدم دورًا مهمًا، ويعتبره نقطة مهمة في مشواره الفني.

وأضاف "توفيق"، خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2": "محدش كان بيسأل عليا غير أحمد توفيق والراحل عزت العلايلي، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة ربنا يديه الصحة والعافية، وخالد النبوي وياسر جلال لما شاركت معاه في مسلسل جودر لقيته منتظرني بالورد، وعليه كارت مكتوب فيه بحبك أوي، وقالي كنت متنبألي إني أكون نجم كبير أيام مسلسل لن أعيش في جلباب أبي".

وتابع رشوان توفيق، عن علاقته بالفنان خالد النبوي حيث كان يهاتفه ويسأله: "أجبلك بسبوسة"، وكان يحضر عيد ميلاده، ويحتفل به معه في منزله، ويذهب له ومعه تورتة عيد الميلاد.

واختتم أنه كانت لديه بصيرة في اكتشاف عدد من النجوم مثل ياسر جلال، وخالد النبوي وطارق لطفي، حيث يرى أنهم فنانون موهوبون ونجوم يستطيعون أن يجسدوا العديد من الأدوار المهمة والمركبة.