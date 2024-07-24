شولتس يشيد بهاريس ويصفها بأنها سياسية ذات خبرة وكفاءة

عقب انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الرئاسي، أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس بخلفيته المحتملة، نائبة الرئيس كامالا هاريس، بوصفها "سياسية ذات خبرة وكفاءة".

وقال شولتس في برنامج حواري بثته قناة "ماجنتا تي في"، الذي من المقرر عرضه اليوم الأربعاء، إن هاريس "ستدعم بوضوح استمرار التعاون عبر الأطلسي الذي تطور بشكل جيد الآن".

وشدد شولتس على أن ألمانيا "تسعى لعلاقات جيدة مع كل حكومة أمريكية"، وأضاف أن انتخاب الرئيس أمر يعود للشعب الأمريكي وحده.

ونجحت هاريس / 59 عاما/ في الحصول على الأصوات الكافية من المندوبين لترشيحها عن الحزب الديمقراطي للرئاسة في انتخابات 5 تشرين الثاني/نوفمبر، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كانت تستطيع بناء الزخم الكافي للتفوق على المنافس الجمهوري دونالد ترامب.

وقال شولتس إن قرار بايدن بالانسحاب "أحزنه بشدة، لأنه يعتقد أنه قام بعمل مميز حقا"، وأضاف أن الرئيس الأمريكي "ضمن أن يعمل التعاون عبر الأطلسي بشكل جيد في أوقات مليئة بالأزمات".

وأشار شولتس إلى أن هناك دائما مناقشات مفصلة مع بايدن، "حركت الأمور بشكل ملموس وأدت أيضا إلى اتخاذ قرارات تم تحضيرها معا".