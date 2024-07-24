محامون يقدمون شكوى للجنائية الدولية بشأن مجزرة النصيرات

أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الأربعاء، بأن هناك محامين قدموا ملفاً إلى المحكمة الجنائية الدولية يتضمن شكاوى وشهادات بشأن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتضمن هذا الملف شكاوى من قِبل منشآت طبية وعاملين بالقطاع الصحي في غزة اعتقلهم جيش الاحتلال، بحسب "الجزيرة".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الشبكة الإخبارية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا يستهدف المنطقة القريبة من جسر وادي غزة من جهة شارع صلاح الدين في شمال شرقي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما استهدف قصف مدفعي متقطع المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط القطاع.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و 110 إصابات خلال ال 24 ساعة الماضية.

ولازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، بحسب الوزارة، التي اعلنت كذلك ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39 ألف و145شهيدا و90 ألفا و257 إصابة منذ السابع من أكتوبر.