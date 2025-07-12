أُلغي اليوم الختامي من مهرجان موسيقي، استمر أسبوعين في وسط لندن، بعد انسحاب فرقة "إلكتريك لايت أوركسترا" بقيادة جيف لين من فقرة الأداء الرئيسية المقررة يوم الأحد.

وانسحب جيف لين "77 عاما" والذي كان من المقرر أن يؤدي مع فرقته يوم الأحد في مهرجان "بي إس تي هايد بارك"، اليوم السبت بناء على نصيحة الأطباء؛ بسبب ما وُصف بأنه "عدوى جهازية".

وفي بيان، قال منظمو المهرجان، إن الحدث "للأسف سيتم إلغاؤه"، وإنه سيتم رد ثمن التذاكر لحامليها، وسيتواصل معهم وكلاء بيع التذاكر مباشرة بمزيد من التفاصيل.

وسيكون حفل النجم ستيفي وندر، المقرر مساء السبت، هو الحدث الختامي للمهرجان في نسخة عام 2025.

وكان مهرجان هذا العام، الذي بدأ في 27 يونيو، استضاف أسماء بارزة مثل أوليفيا رودريجو وفان موريسون ونيل يونج.

وكان من المقرر أن تؤدي فرقة الروك الأمريكية "ذا دوبي بروذرز" والمغني ستيف وينوود، عروضا يوم الأحد قبل أداء "إلكتريك لايت أوركسترا" الرئيسي.

وفي بيان سابق، قالت إدارة المهرجان، إن جيف لين بدا "متأثرا" وهو يبلغ الجماهير بعدم قدرته على الأداء.

وجاء في البيان: "جيف يعاني من عدوى جهازية، تنتشر في أنحاء الجسم، وهو حاليا تحت رعاية فريق طبي نصحه بأن الأداء في هذا الوقت غير ممكن على الإطلاق، كما أنه لن يكون قادرا على إعادة جدولة الحفل".

وأضاف البيان: "إرث الفرقة وجمهورها الوفي هما في صدارة تفكير جيف اليوم، وبينما يشعر بأسف شديد لعدم قدرته على الأداء، يدرك أنه يجب أن يركّز على صحته وتعافيه في هذا الوقت".