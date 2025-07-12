قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، إن الخيارات أمام المقاومة محدودة، والاستسلام غير مطروح، فالصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني هو الأساس، بحسب وكالة معاً الفلسطينية.

وأضاف أن الوفد الفلسطيني قدم مرونة كبيرة في المفاوضات لوقف العدوان، لكن الاحتلال يظن أنه قادر على القضاء على المقاومة، في حين أن الوقت والاستنزاف لصالحنا.

وقال إن الاحتلال يحاول فرض قبولنا بـ40% من مساحة غزة، لكن تعنته واضح، ولو أراد وقف العدوان لوافق على صفقة شاملة.

وتابع"نطالب باتفاق إطار يتضمن وقف العدوان وضمانات حقيقية تشمل الانسحاب الكامل لإسرائيل من قطاع غزة، فالاستسلام ليس خيارنا والوقت ليس في صالح الاحتلال".

وأضاف" أن الاستنزاف والوقت في صالحنا ولسنا جبناء للاستسلام للخرائط الإسرائيلية".