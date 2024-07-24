حريق غابات جنوبي إيطاليا يتسبب في إخلاء قرية سياحية

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تم إخلاء قرية سياحية بأكملها جنوبي إيطاليا تضم نحو ألف مصطاف اليوم الأربعاء، بسبب حريق غابات خطير.

وتم نقل الأشخاص من مجمع بايا سان فيليس المطل على ساحل البحر الأدرياتي إلى مكان آمن بسبب اقتراب ألسنة اللهب على نحو خطير.

وتم إرسال عدة فرق إطفاء لإخماد الحريق. وتم استخدام طائرات لمحاولة احتواء الحريق من الجو، لكن لم تنجح المحاولات في البداية.

وذكرت السلطات أن الرياح الشديدة دفعت ألسنة اللهب إلى القرية السياحية. وتم تسكين المصطافين في منشأتين سياحيتين أخريين قريبتين وفي صالة ألعاب رياضية بمدرسة. ومعظم المصطافين من الأطفال.

وظلت درجات الحرارة فوق 30 درجة مئوية جنوبي إيطاليا منذ أيام عديدة، ولم تشهد الأسابيع القليلة الماضية هطول أي أمطار تقريبا.

وفي الجنوب القارة الأوروبية ، تتسبب الحرارة القادمة من الصحراء الكبرى في أفريقيا في موجة حر شديدة واندلاع حرائق غابات ، وفقا لخدمة كوبرنيكوس لمراقبة تغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي.