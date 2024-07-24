قيادي حوثي: الرد على هجمات الحديدة سيكون مزلزلا لإسرائيل وفي عمقها وبطريقة قوية

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قال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي اليمنية حزام الأسد، إن مسار الإسناد الذي تتخذه الجماعة لغزة ضد إسرائيل سيكون مستمرا وبوتيرة تصاعدية وعالية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الأسد قوله، إنّ رد الحوثيين على الهجمات الإسرائيلية على الحديدة سيكون مزلزلا للكيان الإسرائيلي وفي عمقه وبطريقة قوية.

وأضاف: «المسار إسنادي في غزة، لكن إذا أرادت إسرائيل أن يتوسع فليتوسع فانعكاساته جميعا ستكون عليها من تشتيت لقوتها وتركيز للضربات عليها لإضعافها سواء في اليمن والعراق ولبنان وسوريا وفلسطين».

وكانت إسرائيل، قد شنت السبت الماضي، هجوما استهدف صهاريج تخزين الوقود في ميناء الحديدة غربي اليمن.

جاء ذلك ردا على الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن والمواني الإسرائيلية بسبب الحرب على غزة.