وزير خارجية فرنسا: احتمالات إقامة دولة فلسطينية مهددة أكثر من أي وقت مضى

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن احتمالات إقامة دولة فلسطينية مهددة أكثر من أي وقت مضى، في ظل ما يعانيه قطاع غزة من مجاعة ودمار.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، أن فرنسا والمملكة العربية السعودية ستجمعان المجتمع الدولي هذا الاثنين في الأمم المتحدة، لإنقاذ حل الدولتين.

Alors que Gaza est en proie à la famine et à la destruction, alors que la perspective d’un État palestinien est plus menacée que jamais, la France et l’Arabie saoudite réuniront la communauté internationale ce lundi à l’ONU pour sauver la solution à deux États.